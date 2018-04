Deu afectats per un brot de xarampió a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

El primer cas es va notificar el 22 de març en una treballadora del centre i, a hores d’ara, n’hi ha cinc més de sospitosos

Actualitzada 24/04/2018 a les 16:36

Els primers símptomes poden trigar més de deu dies en aparèixer

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha confirmat aquest dimarts un brot de xarampió a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb deu casos confirmats i cinc més de sospitosos, pendents dels resultats analítics. Dels confirmats, cinc són persones treballadores de l’hospital o d’empreses de serveis externs vinculades al centre, mentre que els altres cinc són persones que han estat visitades al centre o han estat amb alguna de les anteriors. Es dona el cas que tots els casos confirmats són de la mateixa cadena de transmissió. El primer cas es va notificar el passat 22 de març en una treballadora del centre. Cap de les persones afectades ha requerit ingrés hospitalari i la malaltia cursa sense complicacions. A tots els casos confirmats i als sospitosos se’ls han prescrit mesures d’aïllament als seus domicilis fins a passar el període de transmissió.Els serveis de vigilància epidemiològica de l’Agència de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre estan realitzant la investigació epidemiològica del brot en coordinació amb la Unitat Bàsica de Prevenció de l’ICS, el servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Verge de la Cinta i amb els serveis de prevenció de les empreses externes, de cara a efectuar una vigilància activa de les persones treballadores i els seus contactes. S’ha enviat informació a tots els centres sanitaris, recordant el protocol a seguir per al personal sanitari.En un comunicat, l’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda la importància que el personal que treballa als centres sanitaris estigui correctament vacunat. A Catalunya, qualsevol sospita de xarampió s’ha de notificar a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica per tal de dur a terme precoçment les actuacions de control corresponents i limitar l'aparició de casos secundaris mitjançant l’adopció de mesures preventives adequades.El xarampió és una malaltia vírica aguda, altament contagiosa, caracteritzada per una erupció vermellosa a la pell que pot cobrir tot el cos. El període de temps en què els malalts poden contagiar altres persones va des de poc abans de l'inici del catarro fins a quatre dies després de l'aparició de la granissada. Des del moment en què una persona susceptible s'ha infectat, fins que se li manifesten els primers símptomes de xarampió, poden passar deu dies o més.El xarampió comença amb símptomes de refredat i febre superior als 38°C, amb afectació de l'estat general. Passats tres dies, apareix l’erupció vermellosa característica. Dura, com a terme mitjà, entre set i deu dies. La malaltia és més greu en infants molt petits i en adults. Poden presentar-se complicacions del xarampió, que inclouen otitis, pneumònia i encefalitis.El xarampió és una malaltia que dona immunitat de per vida, però totes les persones que no han patit la malaltia ni han estat vacunades són susceptibles de patir-la. L’Agència de Salut Pública de Catalunya treballa per evitar nous contagis i recorda la importància de lavacunació per prevenir i eradicar la malaltia.