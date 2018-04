Desmantellats dos punts de venda de droga a Amposta i Sant Carles de la Ràpita

La Guàrdia Civil ha detingut el matrimoni que en regentava un i ha pres declaració a la parella que s’ocupava de l’altre

Actualitzada 24/04/2018 a les 14:56

La Guàrdia Civil ha desarticulat dos punts de venda de substàncies estupefaents a Amposta i Sant Carles de la Ràpita en el marc de l'operació Ceràmica. El cos policial ha detingut un matrimoni que regentava el primer punt de venda i ha pres declaració com investigades a dues persones com a responsables de segon punt de venda pels presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal.La investigació es va iniciar al gener, quan es va rebre informació relacionada amb una persona amb residència a Amposta que s'estaria dedicant a la venda al detall de substàncies estupefaents. La persona en qüestió es desplaçava amb bastanta freqüència a Sant Carles de la Ràpita, on mantenia contacte amb un altre individu que regentava un local comercial. Aquesta persona havia estat implicada en fets delictius del mateix tipus.Després d'unes primeres indagacions es va comprovar que el citat local comercial rebia un inusual nombre de visites de persones consumidores de substàncies estupefaents, les quals passaven a l'interior de comerç un curt espai de temps i sortien sense realitzar cap tipus de compra aparent.Després d'una visita a l'establiment del principal investigat, la Guàrdia Civil va realitzar una inspecció del local a principis de març. El cos va trobar, en diversos llocs de difícil localització, 102 grams d'haixix preparats per a la venda al detall.Després d'aquesta troballa i fruit de la recerca a la qual va ser sotmès el principal sospitós, es va comprovar que continuava amb la venda al detall de substàncies estupefaents, a través d'un habitatge situat a Amposta.Per aquest motiu, es va procedir a l'entrada i registre del domicili del principal sospitós, on es van localitzar 60 grams de marihuana, 12 d'haixix, útils per a la distribució de droga al detall i 780 euros en metàl·lic.La Guàrdia Civil ha detingut un matrimoni de 40 i 45 anys, de nacionalitat espanyola i paraguaiana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. També ha pres declaració en qualitat d'investits un altre matrimoni de 59 i 49 anys, de nacionalitat alemanya i espanyola pels mateixos delictes.