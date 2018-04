Investiguen a dues persones per robar 180 quilos d'olives a Xerta

Els presumptes lladres van ser sorpresos quan traslladaven la collita amb la seva furgoneta, que depassava del pes normal

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tortosa ha investigat a dues persones per un suposat delicte contra el patrimoni, per furtar d'una finca privada del terme municipal de Xerta 180 quilos d'olives.Durant la setmana passada, els agents van sorprendre una furgoneta que abandonava una finca privada amb signes evidents que el seu pes depassava el de les condicions normals del vehicle.Per aquest motiu, es va procedir a la identificació dels ocupants, així com la inspecció de la zona de càrrega, localitzant en diferents sacs un total de 180 quilos d'olives acabades de recol·lectar. En sol·licitar-los la documentació relacionada amb la procedència del producte que transportaven, tots dos van manifestar no posseir-la, mostrant un alt grau de nerviosisme. Els ocupants del vehicle, aportant cadascun d'ells versions contradictòries de la seva procedència, van acabar reconeixent finalment que el producte ho havien recol·lectat en una finca privada sense autorització del seu propietari.Arran d'aquesta actuació, es va prendre declaració en qualitat d'investigades a dues persones de nacionalitat espanyola de 46 i 22 anys, per un presumpte delicte contra el patrimoni, en furtar d'una finca privada i sense permís del seu propietari 180 quilos d'olives. Els investigats van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tortosa.Aquest tipus d'il·lícit sol cometre's habitualment en època de recol·lecció, aprofitant l'absència dels propietaris de la finca.