Busquen 100 voluntaris per la recollida d'aliments  del 4 i 5 de maig a Tortosa

Ja hi ha més de 550 inscrits, tot i que en falten un centenar

Actualitzada 23/04/2018 a les 10:44

La recollida d’aliments dels propers 4 i 5 de maig a Tortosa compta ja amb més de 550 voluntaris inscrits, tot i que encara en falten un centenar per tal de cobrir totes les necessitats de la recapta. Diferents col·lectius, grups d’amics, entitats partits polítics, institucions, empreses o persones a títol individual s’han apuntat per contribuir a la causa, tot i que encara es cerquen voluntaris.Els organitzadors de l’esdeveniment han fet una crida per trobar més voluntaris, ja que en falten un centenar. Els interessats es poden inscriure trucant al 977 44 44 44, de dilluns a divendres de 9 a 15h. Aquells que ho desitgin també podran fer-se voluntaris a l’estand de la Creu Roja durant l’Expoebre.La recollida d’aliments dels dies 4 i 5 de maig està organitzada pel Banc dels Aliments, l’Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal, Càritas, Creu Roja, l’Arxiconfraria de la Cinta i Protecció Civil.