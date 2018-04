Detingut a Deltebre un home fugit de la justícia per un intent d'homicidi a Saragossa

L'individu es va presentar a la comissaria de la policia espanyola a Tortosa per fer gestions fent-se passar per un familiar

Actualitzada 20/04/2018 a les 13:02

La policia espanyola ha detingut a Deltebre (Baix Ebre) un home que estava fugit i en recerca per una temptativa d'homicidi. Els fets van passar al març a Saragossa quan l'arrestat hauria agredit una altra persona amb una arma blanca. El noi, de 24 anys i nacionalitat espanyola, es va presentar la setmana passada a la comissaria de Tortosa de la policia espanyola amb l'argument de fer uns tràmits burocràtics per a un familiar seu. La «incongruència» dels seus arguments va fer sospitar els agents que van esbrinar després que pesava sobre l'home una ordre de detenció pels fets descrits. Finalment es va desplegar un operatiu i se'l va detenir a Deltebre, on s'havia establert. L'arrestat té un ampli historial delictiu i una altra ordre en vigor de detenció per un presumpte delicte de robatori amb força.Les sospites les va aixecar el nerviosisme, la incongruència amb què s'explicava i el recel en respondre a algunes preguntes. El noi volia fer uns tràmits per a un familiar però els agents van descobrir després que el suposat familiar estava reclamat per la justícia per haver participat en un intent d'homicidi el passat mes de març a la ciutat de Saragossa i era ell mateix.En l'operació hi ha participat el grup operatiu de la policia judicial de la comissaria de Tortosa de la policia espanyola i el grup d'homicidis de la brigada provincial de Saragossa.