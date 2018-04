Crema completament una botiga de roba a Tortosa

Una dona ha estat traslladada a l'hospital Verge de la Cinta per una crisi d'ansietat

Aquest midgia, a les 13.10 hores, un foc ha cremat la totalitat d'una botiga de roba situada al barri del Temple de Tortosa. Concretament, l'establiment a la planta baixa d'un edifici de tres plantes del passeig de Joan Moreira. En aquesta ha començat a sortir fum i s'ha alertat als Bombers de la Generalitat, que s'han personat amb set dotacions, dues d'elles vehicles de comandament.Com a conseqüència de l'incendi, s'han evacuat 12 persones, una de les quals ha estat traslladada a l'hospital Verge de la Cinta per una crisi d'ansietat. El SEM ha enviat dues ambulàncies al lloc dels fets.A les 13.52 hores, els Bombers han donat per extingit l'incendi, tot i que, encara es troben al local per tal de ventilar-lo i per retirar tot el material danyat.