Mequinensa arriba gairebé al ple total mentre continuen els elevats desembassaments al tram final de l'Ebre

El sistema de pantans del tram final rep uns 1.900 m3/s amb la previsió que continuïn baixant importants cabals del Segre i el Cinca els pròxims dies

Actualitzada 19/04/2018 a les 12:40

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) no preveu canvis a curt termini en el cabal que desembassa el sistema de pantans del tram final del riu, que es manté per sobre dels 1.800 metres cúbics per segon (m3/s), fregant el límit de desbordament en àrees urbanes com el municipi de Miravet després d'inundar alguns camps de conreu i equipaments pròxims al riu en zones baixes. Un alliberament d'aigua que, previsiblement, continuarà amb aquests mateixos volums -aforaments a Ascó de 1.835 m3/s i Tortosa 1.904- durant els pròxims dies. Amb el pantà de Mequinensa pràcticament ple (99,85%) i unes aportacions al sistema que aquest dijous encara se situen en els 1.900 m3/s –uns 300 m3/s menys que el dia abans-, fonts de l'organisme destaquen que la punta màxima de l'avinguda ja ha passat. Malgrat això, adverteixen que, un cop s'estabilitzin les aportacions del riu Ebre, s'incrementaran les del Segre i el Cinca.Durant aquest episodi de crescuda, els embassaments d'aquests dos afluents han estat pràcticament tancats per evitar aportacions addicionals al tram final de l'Ebre i ara han recuperar la seva capacitat de resguard.