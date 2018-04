Dos ferits en un xoc entre dos camions a la N-340 a Alcanar

Es dóna pas alternatiu i s'han produït mig quilòmetre de retencions

Actualitzada 19/04/2018 a les 11:26

Dos camions han patit una col·lisió per encalç, el matí d'aquest dijous 19 d'abril, a la carretera N-340 a l'alçada d'Alcanar, tal com informa el Servei Català de Trànsit. En aquest accident han resultat ferits els dos conductors i únics ocupants dels vehicles pesants, que han estat atesos pel SEM al lloc del sinistre.L'accident s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí al punt quilomètric 1.067 de la N-340, on dos camions han patit un xoc. Els conductors dels vehicles pesants han pogut sortir de l'interior dels camions pel seu propi peu, tot i que han resultat ferits, un d'ells menys greu i l'altre lleu. El SEM s'ha dirigit al lloc amb una ambulància i ha atès als afectats in situ.Pel que fa a l'afectació viària, es dona pas alternatiu en aquest punt de la via i s'han produït retencions de mig quilòmetre. Fins al lloc s'han traslladat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, una unitat del Servei d'Emergències Mèdiques i els Mossos d'Esquadra.