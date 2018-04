Un helicòpter i diverses embarcacions segueixen buscant el pescador desaparegut diumenge a l'Ebre

L'elevat cabal del riu impedeix els submarinistes inspeccionar la zona on van aparèixer unes xarxes i una boia que podrien haver quedat enganxades a l'embarcació

Actualitzada 18/04/2018 a les 14:11

Efectius de Salvament Marítim i de diferents cossos de seguretat i emergències continuen rastrejant per quarta jornada consecutiva la costa del delta de l'Ebre i la zona de la desembocadura a la recerca del pescador que va desaparèixer el passat diumenge després de sortir amb la seva barca del port de Deltebre. L'operatiu està coordinat per Salvament Marítim, que s'encarrega de la recerca a la zona marítima exterior amb l'helicòpter de rescat Helimer 202 i l'embarcació Salvamar Fomalhaut. Per la seva banda, Creu Roja i bombers mantenen també embarcacions rastrejant el tram fluvial entre el port i la desembocadura. Durant les últimes hores s'han afegit al dispositiu submarinistes dels Mossos d'Esquadra, els bombers i el GEAS de la Guàrdia Civil per inspeccionar la zona on aquest dimarts van aparèixer una boia i xarxes de pesca enredades que podrien haver quedat enganxades a algun element del fons del riu.No es descarta que es pugui tractar de l'embarcació del desaparegut. De moment, però, l'alt cabal i el fort corrent per la crescuda de l'Ebre han impedit que els bussos es puguin submergir de forma segura.