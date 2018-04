Detingut per robar 44 tones de garrofes al Baix Ebre i Montsià

Actuava amb un altre individu que no ha estat localitzat

Actualitzada 18/04/2018 a les 12:56

Els Mossos d'Esquadra ha detingut un home que hauria robat fins a 44 tones de garrofes. L'home, de 49 anys d'edat, havia anant entrant en diversos camps, durant mesos. El volum de garrofes robades podrien tenir un preu al mercat de 22.000 euros. L'home, de nacionalitat espanyola i veí de Deltebre, va ser detingut aquest diumenge 1 d'abril. Actuava amb un altre individu, que encara no s'ha pogut localitzar. Segons informen fonts policials, des del mes d'octubre de l'any passat fins principis del mes de març d'enguany, les comissaries dels Mossos de Tortosa i Amposta van rebre diverses denúncies per la sostracció de garrofes, en la seva major part provinents de finques cultivades. Aquest fet va portar els policies a incrementar els controls dels accessos als trossos, el controls de les almàsseres, així com l'intercanvi d'informació amb els pagesos. Fruit d'aquestes accions i gràcies a la col·laboració de la pagesia, els agents van poder determinar que l'autoria de set furts de garrofes ocorreguts en finques ubicades al Baix Ebre i Montsià corresponien a dos homes veïns de Deltebre.Als homes també se'ls considera presumptes autors d'un robatori amb força, donat que en una ocasió, per tal de sostreure les garrofes van forçar l'accés a un magatzem rural.Per aquest motiu, el passat dia 1 d'abril els Mossos d'Esquadra van detenir un dels implicats, mentre que el segon encara no ha estat localitzat.Les garrofes sostretes podrien superar les 44 tones amb un valor de mercat aproximat de 22.000 euros.Continuen les gestions per tal de trobar el segon home investigat, així com per localitzar altres víctimes de fets similars que en el seu moment no haguessin presentat denuncia.El detingut -pel delicte continuat de furt i també de robatori amb força- va quedar en llibertat un cop va declarar en seu policial i s'haurà de presentar davant l'autoritat judicial competent quan sigui requerit.