L'avinguda de l'Ebre entra al pantà de Mequinensa i el cabal controlat del tram final ascendeix a més de 1.800 m3/s

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que les maniobres de desembassament d'elevats volums d'aigua es mantinguin, com a mínim, durant dos dies més

Actualitzada 17/04/2018 a les 11:05

L'avinguda de l'eix central de l'Ebre entra aquest dimarts al matí al pantà de Mequinensa amb una aportació aproximada de 2.300 metres cúbics per segon (m3/s). Mentrestant, el sistema d'embassaments del tram final del riu, que a banda de Mequinensa inclou Riba-roja i Flix, continua maniobrant per garantir prou espai de resguard suficient amb un increment del cabal controlat alliberat al voltant dels 1.800 m3/s. Un escenari que, com a mínim, segons ha precisat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), es podria prolongar durant un mínim de dos dies, atès que no es tracta d'una avinguda amb només grans aportacions de cabals de forma puntual, sinó que s'estan prolongant més en el temps. Tot i confiar que l'espai generat serà suficient per encabir l'aigua que baixa per l'eix central del riu, fonts de l'organisme de conca no han pogut garantir que el desembassament no acabi superant els actuals nivells, amb 1.850 m3/s a l'altura d'Ascó o els 1.870 m3/s a Tortosa.