Es reprèn per segon dia consecutiu la recerca del pescador desaparegut a Deltebre

Salvament Marítim coordina l'operatiu per mar i aire i també s'ha desplegat un operatiu per terra

Actualitzada 17/04/2018 a les 11:00

Aquest dimarts al matí, a les 07:00 hores, s'ha reprès per segon dia consecutiu, l'operatiu del recerca del pescador de 32 anys de Deltebre desaparegut des de diumenge, quan va sortir amb la seva barca del port municipal per calar cap a la zona de la Marquesa. Salvament Marítim coordina l'operatiu per mar i aire. Hi participa una de les seves embarcacions, la Formalhaut, i el seu l'helicòpter Helimer 202. També s'han mobilitzat l'embarcació LS Mestral de Creu Roja i la patrullera Rio Martín de la Guàrdia Civil. Es rastreja com es va fer aquest dilluns la zona exterior del delta de l'Ebre, cap al mar i tot el tram final de riu, fins a la desembocadura. A més a més, s'ha desplegat un operatiu per terra. Està previst que els tasques de recerca s'allarguin tot el dia si no hi ha novetats.