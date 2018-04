Els Agents Rurals han intervingut a la C-12 on es trobava l'animal

Els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya han intervingut, aquest dimarts a la tarda, en la retirada d'una femella de cabirol atropellada a la C-12 al terme de Rasquera (Ribera d'Ebre).No obstant, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra no han rebut cap avís d'accident a la zona. Tot i això, fonts policials asseguren que cada cop és més habitual que hi hagi atropellament d'aquest tipus d'espècie de la família dels cérvols, que solen marxar dels Pirineus amb el canvi de temps.Pel que fa als Agents Rurals, aquest recorden la importància de comunicar els atropellaments d'animals per a la implementació de passos de fauna que evitin accidents fatals pels animals i les persones.