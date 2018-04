La DO Terra Alta s'endú 34 medalles al Concurs de les Garnatxes del Món, celebrat per primer cop a la comarca

S'han atorgat 14 ors i 20 plates

El Concurs Internacional de les Garnatxes del Món ha reconegut 34 vins de la DO Terra Alta amb 14 medalles d'or i 20 de plata. El certamen, que enguany ha arribat a la sisena edició, s'ha celebrat per primer cop a la comarca, productora del 33% de garnatxa que es produeix al món, i s'ha convertit aquest cap de setmana en capital mundial d'aquesta varietat de raïm.El concurs, organitzat pel Conseil Interprofessionel des Vins du Roussillon, vol prestigiar la garnatxa en la llista de varietats internacionals. En aquesta edició hi ha hagut 850 referències per qualificar, el triple que en la primera edició de l'esdeveniment. Per primer cop, el concurs s'ha obert al públic amb una fira de vi i art que s'ha celebrat a Batea i amb un sopar de gala dels cuiners ebrencs amb estrella Michelin a l'església romànica del Poble Vell de Corbera d'Ebre.