L'alcalde de Miravet denuncia manca de previsió en la crescuda de l'Ebre

El desembassament de 1.700 m3/s per contenir l’avinguda podria arribar dimarts a Mequinensa

Actualitzada 15/04/2018 a les 21:18

Algunes finques del municipi riberenc de Miravet ja han quedat completament anegades a causa de la crescuda del riu Ebre. L’alcalde del municipi, Antoni Borrell, ha denunciat la manca de previsió de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. «Una vegada més arriben pluges, hi ha molta neu i, com hi ha una gran manca de previsió, ja tenim les primeres finques anegades. Una vegada més hem d’estar patint i ens ho podríem estalviar. Però, com estem parlant amb el ministeri de la Santíssima Trinitat, que és la CHE i companyia, doncs ja hi tornem a ser...», deia el batlle en declaracions a Canal 21.Mentrestant, el riu Ebre continuava ahir al límit a Catalunya mentre espera la crescuda, que ja va afectar l’Aragó, i que es preveu que podria demà dimarts. Mentrestant, el desembassament a Mequinensa-Riba-roja-Flix continua amb uns 1.700 metres cúbics per segon (m3/s) perquè hi hagi capacitat de resguard suficient que permeti contenir l’avinguda que baixa pel tronc central del riu. A Tortosa, on el cabal és de 1.700 metres cúbics per segon, es van restringir els accessos amb tanques perquè la ciutadania no baixi a la vora del riu, on també es va retirar el vaixell turístic de Tortosa, el Sirgador, per evitar danys. Molts ciutadans van aprofitar ahir per passejar per la Rambla Felip Pedrell i fer diverses fotografies pel «goig» de veure el riu «tan gros». A altres punts, com Amposta, també s’ha restringit l’accés a l’embarcador a Amposta, per qüestions de seguretat. Entre els ciutadans que van voler aprofitar el matí assolellat de diumenge per passejar al costat del riu hi havia Miquel Amadó, que va assegurar que «mai havia vist el riu tan gros com avui». Segons la seva percepció, fa dos anys «va baixar molta aigua, però no tanta, perquè no arribava a tapar la part superior de les lletres de la pintada de Lo riu és vida», que hi ha en un dels murs.Un increment addicional del cabal actual podria generar algunes inundacions en espais urbans propers als rius. En el cas de Miravet, podrien ser visibles a partir dels 2.200 metres cúbics per segon. A Tortosa, fa anys que no es viu. Ramon Monllau relatava ahir que ha arribat a veure la plaça del Paiolet tota inundada, però que «d’això ja fa molts anys» i que «des que hi ha pantans, l’aigua no surt d’aquí i no en baixarà més de la que està baixant ara».