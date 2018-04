Busquen un pescador que va sortir aquest diumenge del port de Deltebre i no va tornar

Salvament Marítim mobilitza un helicòpter i dos embarcacions, mentre que bombers, pescadors i Creu Roja rastregen el tram final del riu i la desembocadura

Actualitzada 16/04/2018 a les 11:25

Un operatiu de recerca busca des d'aquest diumenge a la tarda un pescador de 32 anys que havia sortit al matí amb la seva embarcació del port esportiu de Deltebre (Baix Ebre) i no va tornar. L'home, de 32 anys i nacionalitat senegalesa, va abandonar el recinte portuari a dos quarts de nou del matí amb una embarcació de color blanc de cinc metres d'eslora i sense cabina amb el nom d''Anaïs'. Va explicar que es dirigia a pescar a la zona de la Marquesa i del far del Fangar.Salvament Marítim va rebre a tres quarts de cinc de la tarda l'avís que encara no havia tornat, activant l'operatiu de recerca. Aturades durant la nit, les tasques –que coordina el centre de Salvament Marítim de Tarragona- s'han reprès aquest dilluns al matí. L'ens estatal ha mobilitzat les embarcacions Salvamar Achernar i Formalhaut, així com l'helicòpter, Helimer 202, que s'encarreguen de la recerca a la zona exterior del Delta. Paral·lelament, efectius de Creu Roja –que també ha enviat una embarcació-, bombers i pescadors de la zona busquen l'home en el tram de riu que va des del port de Riumar a la desembocadura. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també col·laboren en la recerca de l'home.