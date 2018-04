Pendents de la crescuda del riu Ebre a Catalunya després que ja hagi afectat l'Aragó

Continua el desembassament de 1.700 m3/s per contenir l’avinguda, que està previst que arribi dimarts a Mequinensa

Actualitzada 15/04/2018 a les 18:31

El riu Ebre continua al límit a Catalunya mentre espera la crescuda, que ja ha afectat l’Aragó, i que es preveu que podria arribar dimarts. Mentrestant, el desembassament a Mequinensa-Riba-roja-Flix continua amb uns 1.700 metres cúbics per segon (m3/s) perquè hi hagi capacitat de resguard suficient que permeti contenir l’avinguda que baixa pel tronc central del riu. A Tortosa, on el cabal és de 1.700 metres cúbics per segon, s’han restringit els accessos amb tanques perquè la ciutadania no baixi a la vora del riu, on també s’ha retirat el vaixell turístic de Tortosa, el Sirgador, per evitar danys. Molts ciutadans han aprofitat aquest diumenge per passejar per la Rambla Felip Pedrell i fer diverses fotografies pel «goig» de veure el riu «tan gros». A altres punts, com Amposta, també s’ha restringit l’accés a l’embarcador a Amposta, per qüestions de seguretat. Les afectacions no han estat importants més enllà d’inundacions a punts habituals.Entre els ciutadans que han volgut aprofitar el matí assolellat de diumenge per passejar al costat del riu hi havia Miquel Amadó, que ha assegurat que «mai havia vist el riu tan gros com avui». Segons la seva percepció, fa dos anys «va baixar molta aigua, però no tanta, perquè no arribava a tapar la part superior de les lletres de la pintada de ‘Lo riu és vida’», que hi ha en un dels murs.Un increment addicional del cabal actual podria generar algunes inundacions en espais urbans propers als rius. En el cas de Miravet, podrien ser visibles a partir dels 2.200 metres cúbics per segon. A Tortosa, fa anys que no es viu. Ramon Monllau relata que ha arribat a veure la plaça del Paiolet tota inundada, però que «d’això ja fa molts anys» i que «des que hi ha pantans, l’aigua no surt d’aquí i no en baixarà més de la que està baixant ara».Rogelio Fernández, veí de Masdenverge, ha anat fins a Tortosa amb la seva família per a que els seus fills veiessin la crescuda del riu, ja que mai abans l’havien vist amb tant cabal al seu pas per la ciutat. Després, tenen pensat anar fins a l’assut de Xerta i a la desembocadura. «No passa molt sovint, tot i que fa vint anys el vam veure saltar», ha recordat. «Diuen que el punt màxim serà dimarts al migdia, però ja estan previnguts».Protecció Civil manté la prealerta del Pla INUNCAT activada. En les darreres hores, l'embassament de Flix ha passat a desembassar 1.774 metres cúbics per segon, mentre que l'embassament de Mequinensa n'ha passat a desembassar 1.440 metres cúbics per segon.