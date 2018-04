Tortosa interpreta els ponts de la ciutat explicant la seva història en plafons turístics

S'han instal·lat al Pont del Tren, al Pont de l'Estat i on es trobava l'antic Pont de la Cinta

Actualitzada 14/04/2018 a les 20:30

Tortosa interpreta els ponts de la ciutat tot recollint la seva història, les anècdotes i els trets arquitectònics i tècnics principals en plafons turístics instal·lats al Pont del Tren, al Pont de l'Estat i on es trobava l'antic Pont de la Cinta. La iniciativa, impulsada des de la regidoria de Turisme, vol donar a conèixer així tot allò que ha marcat el pas del temps a la ciutat i que ja forma part del paisatge urbà de Tortosa. Els plafons inclouen informació en quatre idiomes, a més d'imatges d'arxiu que mostren l'estat dels ponts en els diferents períodes de la seva història. L'alcaldessa, Meritxell Roigé, considera que aquesta iniciativa permetrà que els veïns puguin descobrir «una part de la seva història que potser desconeix», a més de l'interès que puguin tenir a nivell turístic i per a estudiosos i historiadors.Els tres plafons porten per títol ‘Ponts de Tortosa: Construcció- Destrucció-Reconstrucció’. El primer està col·locat al costat del pont del Tren, prop de la rampa d'accés al pont a la banda de Ferreries. El segon plafó es troba a la banda de Tortosa, prop del pont de l'Estat recentment rehabilitat, i el tercer dels plafons està instal·lat al costat del restaurant Xapla, també a la banda de Ferreries, prop de la nova senyal turística de la Catedral.Roigé també ha destacat la importància commemorativa de la iniciativa quan fa 80 anys dels bombardejos a Tortosa durant la Guerra Civil, quan els ponts que unien les dos bandes de la ciutat van ser objectiu principal d’atacs aeris.