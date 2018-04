La crescuda del riu Ebre provoca les primeres inundacions prop de Saragossa

Els pantans de Mequinensa, Riba-roja i Flix s'estan buidant per encabir l'aigua que arribarà dimarts

Actualitzada 14/04/2018 a les 20:16

La crescuda del riu Ebre a causa de les precipitacions dels darreres dies ja ha provocat les primeres inundacions en poblacions properes a la ciutat de Saragossa. Les afectacions han començat des de la ribera alta, a la zona de Navarra, i aquest dissabte han arribat a l'Aragó, on algunes zones al voltant de nuclis urbans han quedat cobertes d'aigua. Mentrestant, els pantans del tram final del riu, Mequinensa, Riba-Roja i Flix, continuen el buidatge per tal d'encabir el pic d'aigua que es preveu que hi arribi el proper dimarts. Al seu pas per Tortosa, el riu registra des de divendres un cabal constant de 1.750 m3/s.A Catalunya, Protecció Civil manté activada la prealerta del pla Inuncat davant la previsió de creixement del riu. Com a mesures de prevenció, els pantans del tram final del riu han estat desembassant a 1.700 m3/s per contenir l'avinguda del cabal, tot i que el de Mequinensa ha passat a fer-ho a 1.350 m3/s aquest dissabte. Des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) confien que la maniobra permetrà encabir aquesta aigua i evitar que s'incrementi el cabal desembassat al tram català del riu, fet que podria inundar alguns espais urbans pròxims. Davant les inundacions que s'han produït aquest dissabte, la ministra d'Agricultura del govern espanyol, Isabel García Tejerina, ha visitat alguna de les zones afectades i s'ha compromès a actuar-hi amb urgència.