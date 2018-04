El cabal de l'Ebre destrossa dos pantalans de llaüts

Les fortes pluges d’ahir van provocar que l’Ebre augmentés de cabal i baixés amb molta força

Actualitzada 14/04/2018 a les 11:05

El riu Ebre es va endur per davant dos pantalans de llaüts a causa de l’augment de cabal. Les pluges van fer que baixés molta més aigua pel riu i amb més força i això va provocar que les cordes de dos pantalans es trenquessin i quedessin destrossats.De fet, el primer pantalà que es va desenganxar va ser el nou i en el seu transcurs pel riu Ebre des de Tortosa, va impactar amb el vell fent que aquest quedés enfonsat. Els Bombers de la Generalitat van intentar aturar el pantalà nou amb cordes, des de l’exterior del riu ja que era impossible navegar, però no ho van aconseguir. Finalment, una embarcació de la Creu Roja va aconseguir aturar el pantalà nou a Deltebre, just abans que entrés al mar. Aquí podeu veure el vídeo quan l'Ebre arrosega un dels pantalans.