Troben substàncies radioactives en un dels tubs que controla l'aigua a la central nuclear d'Ascó I

Un grup de treball fa un seguiment per esbrinar-ne l'origen

Actualitzada 12/04/2018 a les 13:30

Incidents a Vandellós II

La central nuclear d'Ascó I ha trobat substàncies radioactives en un dels tubs de la instal·lació que controla el nivell i composició de l'aigua, anomenat piezòmetre. Segons ha confirmat l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), es va trobar una «indicació d'activitat fa unes setmanes» i s'està fent un seguiment per esbrinar d'on ve aquesta traça, que hauria tingut una evolució descendent. El president del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va confirmar dimecres en una comissió d'Energia al Congrés la presència d'aquestes substàncies i va detallar que un grup de treball analitza setmanalment els piezòmetres per saber «perquè han aparegut». Segons ANAV, la trobada no constitueix un succés notificable i tampoc suposa un perill per la seguretat, ni per la salut de les persones o el medi ambient.El lloc on s'ha detectat és en un piezòmetre, una perforació al terreny d'uns deu centímetres de diàmetre i 30 metres de fondària, que controla el nivell d'aigua a la capa freàtica. A Ascó I, per les condicions del terreny, molt humit, n'hi ha al voltant d'una seixantena i només en un, de la unitat 2, s'han detectat substàncies radioactives, segons Anav. En canvi, segons han concretat des del CSN a l’ACN, la substància s’hauria detectat en dos piezòmetres, mentre que una mostra en un tercer piezòmetre hauria donat negatiu i en un altre s’estan practicant mostres.En la comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital celebrada al Congrés dels Diputats dimecres, el president del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, va admetre que la trobada de cesi a la mostra va ser «una cosa peculiar» i va reconèixer que no saben per què es va produir això. «Quan s'inspeccionen una sèrie de pous, es prenen mostres i s'analitzen, i de sobte, es veu que hi ha una mostra en un pou que té una cosa que no hauria de tenir, i això és el que estem analitzant, tant el regulat com el regulador», va concretar.D'altra banda, ha explicat que va preguntar per les possibles causes, i si una fuga dels sistemes podria estar entre els possibles: «hi ha tants tubs i tant formigó que és complicat», va concloure. D'altra banda, va reafirmar que estan treballant per esbrinar-ho i es va comprometre a donar una explicació.Després de l'incident que va mantenir aturada la central nuclear Vandellòs II al març, el president del CSN ha afirmat que la parada va ser executada per dur a terme una inspecció per determinar l'origen d'una fuga d'aigua recollida al recinte de contenció. Ha especificat que, mitjançant un robot, es va inspeccionar la zona d'on semblava que prevenia la fuga i es va confirmar que l'origen es trobava en la soldadura d'una vàlvula de ventilació de la canonada de descàrrega d'un acumulador.El grup de treball va realitzar una inspecció reactiva entre el 12 i 14 de març. Les conclusions de la inspecció es confrontaran amb l'anàlisi de causa que està fent el titular de la instal·lació i contindrà informació precisa per a què els experts en factors humans, entre d'altres, puguin determinar de manera adequada les accions correctores aplicables, segons va explicar Martí Scharfhausen.Paral·lelament, a la mateixa comissió, s'ha informat de l'aparició de restes de bor en el segellat d'un dels termoparells que penetren la tapa del contenidor a Vandellòs II. Segons el CSN, divendres es va detectar un degoteig en el tancament d'un dels termoparells del contenidor del reactor. Per aquest motiu, es va iniciar la seqüència d'accions per retornar la planta a aturada freda (mode 5) i arreglar el degoteig i estudiar les causes. Segons el Consell, la incidència no ha tingut impacte en les persones ni en el medi ambient.