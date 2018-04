Declaren 5 nois al jutjat de Gandesa investigats per un delicte de danys en mobiliari urbà en una manifestació

La denúncia la va presentar la Guàrdia Civil i podria estar relacionada amb una placa de la plaça Espanya de Gandesa que va aparèixer arrencada

Actualitzada 12/04/2018 a les 12:42

Aquest dijous al matí han prestat declaració al jutjat d'instrucció de Gandesa cinc nois investigats per un delicte de danys en el mobiliari urbà. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa està oberta per una denúncia de la Guàrdia Civil per uns fets ocorreguts el 29 de desembre.L'advocada dels investigats no ha volgut donar més detalls mentre segueix oberta la instrucció, «per qüestions de defensa». Els fets pels quals han hagut de respondre els investigats tindrien a veure amb la placa de la plaça Espanya de Gandesa que va aparèixer arrencada. Precisament, l'Ajuntament de Gandesa va aprovar en el ple ordinari del 27 de març canviar el nom d'aquesta plaça pel de plaça de l'Ajuntament.