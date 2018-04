Un estudiant tortosí rep una beca de «la Caixa» per cursar estudis de postgrau a l'estranger

3.215 universitaris han ampliat la seva formació a l’estranger amb les beques de «la Caixa» des de la seva creació el 1982

Ses Majestats els Reis d'Espanya van presidir ahir el lliurament de les beques «la Caixa» als 120 candidats que van ser seleccionats a la convocatòria del 2017 per cursar estudis de postgrau a l'estranger. Aquesta és la 36a edició del programa, que és el més important d'Espanya entre els promoguts per una entitat privada i un dels més rellevants d'Europa.Jordi Chanovas, fill de Tortosa, ha obtingut una beca amb la qual estudia un doctorat en Ciències Neurològiques i del Comportament a la Universitat de l'Estat de Nova York (Estats Units). El tortosí és graduat en Biologia Humana per la Universitat Pompeu Fabra i ha ampliat la seva formació a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona on va estudiar els canvis en l'activitat neuronal produïts pels antipsicòtics. També ha fet investigacions sobre les bases neuronals de la visió i la consciència amb un dels últims pacients lobotomitzats vius a Occident.El Programa de Beques de «la Caixa» és de gran rellevància entre la comunitat universitària, ja que el programa cobreix la totalitat del cost de la matrícula i una assignació mensual en la moneda del país de destinació. A més, és un programa que convoca un gran nombre de beques obertes a totes les disciplines d'estudis. En el procés de selecció intervenen professors universitaris amb experiència internacional en aquest tipus de processos d'avaluació. En l'edició d'enguany, el becari dels Estats Units el 1990, Javier Ventura-Traveset, s'ha dirigit als assistents en representació del col·lectiu d'exbecaris de «la Caixa». Aquest enginyer de Telecomunicacions treballa des de fa més de 25 anys a l'Agència Espacial Europea (ESA).En aquesta edició s'han presentat 1.364 estudiants i 120 d'ells han obtingut beques, que han sigut atorgades en règim de concurrència competitiva. Aquest any han anat 65 a Europa i 55 a Amèrica del Nord i Àsia Pacífic. Les disciplines més representades a les beques han sigut; enginyeries i tecnologia (19), economia i empresa (15), biologia (7), física (7), arquitectura (6) i filologia i lingüística (6).Des de l'inici del programa, l'any 1982, «la Caixa» ha invertit més de 151 milions d'euros a la formació de 3.215 estudiants espanyols a l'estranger. Els Estats Units és el país que més ha rebut becaris, un total de 1.500. Li segueixen el Regne Unit, Alemanya i França, països que han rebut, respectivament, a 616, 463 i 325 becaris entre 1982 i 2017.