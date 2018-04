Enxampen dos cops el mateix dia un conductor de Vinebre sense carnet i donant positiu per drogues

Denunciada també la seva parella per cooperació necessària perquè, tot i conèixer que no podia fer-ho, va permetre que l'home conduís

Actualitzada 11/04/2018 a les 14:21

Els Mossos d'Esquadra van enxampar dos cops el mateix dia un conductor de Vinebre (Ribera d'Ebre), de 40 anys, que circulava per la C-12 sense disposar el permís de conduir i havent donat positiu per consum de drogues. Els fets van tenir lloc el passat dissabte, dia 7. Cap a les onze del matí, els agents van aturar el turisme que conduïa en un control a Móra la Nova i el van sotmetre a les proves de detecció d'alcohol i drogues, donant positiu per estupefaents i sent denunciat administrativament. També van comprovar que mai havia obtingut el permís de conduir, per la qual cosa va ser denunciat penalment. La dona que l'acompanyava, la seva parella, es va fer càrrec del vehicle per poder continuar la marxa. Poques hores després, cap a dos quarts de cinc de la tarda, els Mossos van tornar a aturar el mateix vehicle, conduït pel denunciat i acompanyat també per la dona, en un control a la C-12, aquest cop a Flix. L'home, que va tornar a donar positiu per consum de drogues, va tornar a ser denunciar administrativament i penalment.En aquesta última ocasió, a més, els Mossos també van denunciar penalment la parella del conductor per un presumpte delicte de cooperació necessària per la comissió d'un delicte contra la seguretat viària, ja que va permetre que l'home tornés a conduir el vehicle, tot i ser coneixedora de que no disposava de l'autorització necessària.Les diligències penals pels fets del matí han estat adreçades al jutjat de Falset, mentre que les de la tarda estan en mans del de Gandesa. D'acord amb el codi penal, la conducció d'un vehicle de motor sense haver obtingut mai l'autorització preceptiva podria suposar una pena de presó de tres a sis mesos o una multa de dotze a 24 mesos, o amb treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. La conducció amb presència de drogues està sancionada amb una multa administrativa de 1.000 euros.