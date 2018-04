La cuina, una porta oberta al futur

Deu joves en risc d’exclusió social s’han format com a auxiliars de cuina a l’Escola de Cuina Villa Retiro

Deu joves en risc d’exclusió social van acabar, el passat divendres 6 d’abril, un curs d’Auxiliar de cuina i restauració a l’Escola de Cuina de Villa Retiro, situada a Xerta (Baix Ebre). Aquesta formació és fruit de la col·laboració de l’establiment amb el programa Incorpora de ”la Caixa”. És la primera vegada que Villa Retiro, un restaurant guardonat amb una estrella Michelin, acull una formació per a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Amb aquest curs, els joves han pogut millorar la seva ocupabilitat tot adquirint habilitats transversals. Tot plegat ha estat possible gràcies a un conveni signat amb la Fundació Gentis, entitat que forma part del programa Incorpora.El disseny acadèmic del curs ha constat de 250 hores i ha estat enfocat al domini de les tasques bàsiques d’un auxiliar de cuina, alhora que es fomentava la motivació i la il·lusió per la professió. A més, s’ha treballat i facilitat la recerca de feina en el sector de la restauració.Pel que fa a les habilitats transversals que ha fomentat el curs, destaquen el treball en equip, la comunicació, la responsabilitat, l’adaptabilitat, la gestió de les emocions i la imatge personal. «Hem desenvolupat continguts sobre el producte, proveïdors, seguretat i higiene i tècniques bàsiques d’elaboració i preparació de plats», detallava Fran López, xef de Villa Retiro.Alguns dels joves participants formen part també del projecte #Invulnerables, una iniciativa nascuda a instàncies de Sor Lucía Caram i impulsada per l’Obra Social “la Caixa”, a través del seu programa contra la pobresa infantil, CaixaProinfància; la Fundació Rosa Oriol; la Fundació FCB, i la Generalitat de Catalunya. El programa, present a vuit localitats catalanes, entre les quals es troba Tortosa, ofereix acompanyament i suport integral a famílies en risc d’exclusió per promoure la igualtat d’oportunitats.A mode de clausura, el passat divendres els joves van preparar un aperitiu per mostrar les habilitats adquirides al curs. El sotsdirector general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Marc Simón, la impulsora del projecte #Invulnerable, Sor Lucía Caram, la gerent de Fundació Gentis, Marta Cid, i el propietari de Villa Retiro, el xef Fran López, van ser presents a l’acte i van poder degustar les propostes culinàries dels futurs professionals de la cuina.El xef Fran López, juntament amb el seu germà, Quim López, director de Villa Retiro Grup, van ser pioners en portar a Barcelona, i en concret, al Xerta Restaurant, productes típics del Delta de l’Ebre, com les caixetes (bivalves de la zona) i el cranc blau, a més d’altres ingredients de la gastronomia típica del Delta. El respecte per les receptes clàssiques, la veneració pel producte autòcton i les tècniques més modernes els van valer una estrella Michelin per Xerta Restaurant (a l’Hotel Ohla Eixample) el novembre de 2016.