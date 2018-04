Llibertat amb càrrecs pel conductor de l'accident mortal a la Ràpita

Al jove, que va donar positiu en alcohol i drogues, se li imputa un delicte d'homicidi per imprudència greu per la mort de la copilot després que el cotxe que conduïa caigués a un canal de reg

Actualitzada 09/04/2018 a les 14:09

El conductor del vehicle que va patir un accident mortal a Sant Carles de la Ràpita, la matinada d'aquest diumenge, veí de l'Aldea, de 22 anys, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar aquest dilluns a disposició del jutjat d'Instrucció número 4 d'Amposta. El magistrat li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país, i també li ha intervingut el carnet de conduir. Com informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge veu demostrat que conduïa sota els efectes de l'alcohol i les drogues i li imputa un delicte d'homicidi per imprudència greu amb ús de vehicle a motor. En el sinistre va morir una jove de 22 anys, també veïna de l'Aldea (Baix Ebre). El cotxe va sortir de la via i va caure dins d'un canal de reg. L'accident es va produir a la carretera TV-3408 al punt quilomètric 9,5 del terme municipal de la Ràpita, en sentit Amposta.