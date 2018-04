Els artistes treballen en un espectacle literari musical des d’un allotjament a Móra d’Ebre

El riu Ebre i la floració dels fruiters a la Ribera d’Ebre són l’atmosfera que respiren la poeta Sònia Moll i el cantautor Alessio Arena aquest cap de setmana a Móra d’Ebre, en una nova residència creativa del festival d’espectacles literaris Litterarum. Des de divendres, els dos artistes comparteixen una estada de la qual sortirà un recital on es combinarà la poesia de Moll amb la música d’Arena i on també s’inclourà el llenguatge visual mitjançant un vídeo. Des d’un allotjament del municipi, han treballat en els conceptes de «sentir-se a casa, habitar o deshabitar», una temàtica que cadascú ja rumiava per la seva banda. Un passeig pel centre històric de Móra ha servit als artistes per recollir «noves idees sobre les cases deshabitades», segons ha explicat Moll a l’ACN. El resultat final s’estrenarà a la Llibreria Bassa del municipi el 25 de maig.