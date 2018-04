Detingut el conductor de l'accident mortal a la Ràpita en donar positiu en drogues i alcohol

El cotxe ha sortit de la via i ha caigut en un canal de reg

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge per homicidi imprudent greu i per conduir sota els efectes de les drogues i l’alcohol el conductor del cotxe accidentat a un canal de reg a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). En el sinistre ha resultat morta una jove de 22 anys, veïna de l’Aldea. El conductor, també veí de l’Aldea i de 22 anys, ha resultat ferit lleu i ha donat positiu en el test d’alcoholèmia i drogues. El jove ha quedat detingut en dependències policials a Amposta (Montsià). El sinistre ha passat al voltant de les 06.36 hores a la carretera TV-3408 al punt quilomètric 9,5 del terme municipal de la Ràpita, en sentit Amposta. Per causes que s’estan investigant, el cotxe ha sortit de la via i ha caigut dins d’un canal de reg. Arran de la incidència, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).