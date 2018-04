Accident mortal a Sant Carles de la Ràpita

El conductor ha donat positiu en el control d'alcohol i drogues

Actualitzada 08/04/2018 a les 12:41

Nova víctima mortal a causa d’un accident de trànsit. Cap a tres quarts de set del matí, el servei d’emergències ha rebut l’avís d’un accident a Sant Carles de la Ràpita, concretament a la carretera TV-3408 al punt quilomètric 9,5.Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via, ha impactat contra una senyal i ha caigut, cap per avall, en un canal de reg. A conseqüència de l'incident, ha mort l’acompanyant. Una noia, N.F.S, de 22 anys i veïna de l’Aldea.El conductor del vehicle, ha donat positiu en el control d'alcohol i drogues que li han realitzat els Mossos d'Esquadra i ha estat traslladat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en estat menys greu. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM.