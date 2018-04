Amposta acollirà la dinovena edició de 'Com sona l'ESO' amb fins a 1.350 alumnes de secundària

Aquesta estada educativa, que té la música com a eix central, acabarà amb un gran concert conjunt

Amposta acollirà enguany la 19a edició del certamen 'Com Sona l'ESO', un esdeveniment on participaran fins a 1.350 alumnes de secundària d'una seixantena de centres dels Països Catalans que es troben per celebrar un gran concert conjunt. L'estada educativa, que té la música com a eix central, se celebrarà entre el 9 i 11 de maig. A més dels alumnes, fins a Amposta s'hi desplaçaran 150 professors i 80 tècnics de so, imatge i realització. En total, el pressupost suma més de 200.000 euros per tres dies plens d'activitats musicals i assajos i un gran concert final a l'aire lliure, per 2.000 assistents, a l'espai del pàrquing d'entre l'Institut de Tecnificació i l'Institut Montsià. L'Ajuntament d'Amposta hi col·labora amb la cessió d'instal·lacions i destina 30.000 euros al pressupost.Els participants s'instal·laran en tendes de campanya a la gespa de la pista d'atletisme i faran els àpats al pavelló firal. Eduard Rosselló, representant de l'entitat, ha explicat que «els alumnes han estat treballant l'obra durant els últims mesos als seus centres, però no és fins dijous 10 de maig quan ho posaran en comú». Així, aquest serà el primer cop que tots els membres de la banda, ballarins i cor es troben per encaixar allò que han anat treballant a distància. Durant el programa, els alumnes participaran en diferents activitats i concerts itinerants per la ciutat, abans del gran concert final, que també està obert al públic.L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha destacat el compromís de l'Ajuntament amb una activitat vinculada a la música, una disciplina de què la ciutat pot presumir «gràcies a les dues bandes» del municipi. Alumnes de dos centres d'Amposta, el Ramon Berenguer IV i el de Tecnificació, participaran en la trobada.