Els Bombers evacuen els veïns del bloc de pisos com a mesura preventiva

Actualitzada 06/04/2018 a les 15:24

Una dona ha resultat intoxicada lleu per inhalació de fum en l'incendi d'un àtic d'un bloc de set pisos situat al número 107 de l'avinguda de la Generalitat de Tortosa. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de foc a les 11.45 hores d'aquest divendres al matí i fins al lloc hi han desplaçat tres dotacions terrestres que, com a mesura preventiva, han evacuat tots els veïns que hi havia a l'edifici. Les flames han calcinat completament la cuina de l'àtic i a causa del fum ha resultat intoxicada lleu una dona i ha quedat afectat el menjador d'aquest habitatge. L'afectada ha estat evacuada fins a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius de la policia local del municipi. Els bombers han donat el foc per controlat a les 12.05 del migdia.