A causa de l'accident, que no ha provocat ferits, es fan desviaments per la N-420

Actualitzada 06/04/2018 a les 09:27

La carretera TV-3531 es troba tallada a l'alçada de Gandesa en ambdós sentits a causa d'un accident en què s'ha vist implicat un camió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït a les 8.36h d'aquest divendres, 6 d'abril, al punt quilomètric 3 d'aquesta via, on un camió ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant.L'accident no ha provocat ferits, però sí que ha afectat la circulació viària. La carretera TV-3531 ha quedat tallada en ambdós sentits i es fan desviaments per la N-420. Hi ha mig quilòmetre de retencions.