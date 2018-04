Dos detinguts a Tortosa per estafa en la compra- venda de gossos a través d'Internet

Els arrestats, un d’ells ja a presó, han sostret un total de 14.000 euros entre totes les víctimes. En total s’han efectuat 49 denuncies per tot el territori nacional

Actualitzada 06/04/2018 a les 13:52

La Policia Nacional ha detingut a dues persones a Tortosa que es dedicaven a fer estafes de forma massiva tot enganyant en la compra-venda de gossos de races petites a Internet. Els arrestats demanaven a les víctimes que els ingressessin els diners en diverses comptes corrents que estaven al seu nom o a nom de terceres persones que s’enduien un benefici, però el comprador mai arribava a tenir el gos. En total s’han presentat 49 denúncies per tot el territori nacional i la suma de diners estafada ascendeix a 14.000 euros. Un dels detinguts, una dona de 30 anys i nacionalitat espanyola, ha ingressat a presó, mentre que l’altre, un home cubà de 34 anys, ha quedat en llibertat amb càrrecs.La investigació es va iniciar el passat mes de setembre per múltiples estafes realitzades a través de diversos portals d’Internet amb l’objectiu de la compra i venda entre particulars de diversos elements. Concretament, els detinguts posaven en aquests portals anuncis en que oferien la compra i venda de cadells de gos de raça petita, entre els quals destacaven races com yorkshire, bulldog francès o anglès o carlins.Els estafadors demanaven entre 200 i 350 euros pels cadells per tal d’evitar la major gravetat de pena en cas que fossin detinguts. A més, demanaven a les víctimes que ingressessin tota la quantitat en un únic pagament a través de caixers automàtics, transferències bancàries o imposicions en efectiu. S’han pogut esclarir 30 fets denunciats i encara s’estan fent gestions per esclarir més fets realitzats per aquest grup.Els detinguts són una dona de 30 anys i nacionalitat espanyola i un home cubà de 34 anys. La dona tenia sis ordres de recerca i detenció per diversos jutjats, així com altres ordres de recerca i esbrinament de domicili. També li consten varies detencions en els darrers anys per delictes similars. El jutge va decretar el seu ingrés a presó. L’home, a qui li constaven diverses detencions, va quedar en llibertat amb càrrecs. Hi ha una altra persona imputada per la seva presumpta implicació en els fets.