Cau de la moto per quintuplicar la taxa d'alcoholèmia

Se l'imputa un presumpte delicte contra la seguretat viària

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:15

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), de 48 anys, que va patir una caiguda amb el seu ciclomotor conduint per la N-340 i quintuplicant gairebé la taxa d'alcoholèmia màxima permesa.Els agents van rebre un avís comunicant l'accident, que hauria tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 1.114,5, al mateix terme municipal de l'Ametlla de Mar. Quan els agents van arribar al lloc van observar que el conductor del ciclomotor es trobava fora de la via, al voral, amb evidents símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol atès que no podia posar-se dempeus. L'home va ser traslladat en ambulància fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa perquè se li examinessin les ferides patides.Posteriorment, se li van practicar les proves d'alcoholèmia amb l'etilòmetre evidencial, amb un resultat de 1,18 mg/l d'aire expirat a la primera prova i 1,22 mg/l a la segona, és a dir, gairebé quintuplicant el límit màxim de 0,25 mg/l.Davant d'aquests resultats, els agents van instruir diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques amb una taxa penalment punible. El cas va ser traslladat al jutjat de guàrdia de Tortosa. El conductor s'exposa a una pena que podria anar dels tres a sis mesos de presó o entre sis i dotze mesos de multa o treballs en benefici de la comunitat no inferior a 31 dies ni superior a 90. Addicionalment, se li pot privar conduir vehicles amb motor entre un i quatre anys.