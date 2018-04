Troben una bomba de la Guerra Civil al bagul d'una dona morta a Gandesa

La troballa l'han realitzat familiars de la difunta, veïns de Rodonyà

Actualitzada 05/04/2018 a les 13:21

Una família de Rodonyà ha trobat una bomba de morter de la Guerra Civil al bagul d'una familiar morta resident a Gandesa, que ja han neutralitzat els Tedax dels Mossos d'Esquadra.La veïna de Rodonyà Carme Povill es va desplaçar a Gandesa perquè havia mort la seva tia i en tornar a casa seva, es va emportar un bagul amb objectes personals del seu familiar.En buidar-lo, van trobar una gerra protegida amb diverses teles i en destapar-les, van trobar una granada de morter model Valero 81 per detonar amagada a l'interior.La dona va donar avís de la troballa a un historiador amic seu i ell la va instar a avisar els Mossos d'Esquadra. No obstant això, per assumptes personals i laborals no ho va fer immediatament, sinó quatre dies després de la troballa.La unitat dels Tedax dels Mossos d'Esquadra van acudir a Rodonyà, van desallotjar la casa i van tallar el carrer, enmig d'una gran expectació.Un portaveu dels Mossos d'Esquadra ha concretat a Efe que l'artefacte estava de boca terrosa, per la qual cosa no es veia l'espoleta.Una vegada extreta la granada de morter amb seguretat, van poder comprovar que no tenia detonador i se la van emportar per destruir-la en condicions segures.