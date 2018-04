Batea revifa la queixa per la suposada «discriminació política», arran de la disputa pels límits del terme amb Gandesa

El passat estiu l'alcalde Joaquim Paladella va amenaçar en marxar de Catalunya per formar part de l'Aragó

Actualitzada 04/04/2018 a les 10:39

L'Ajuntament de Batea tornar a denunciar la suposada «discriminació política» que ja va portar l'alcalde Joaquim Paladella, el passat estiu, a amenaçar en marxar de Catalunya per formar part de l'Aragó. Ara les acusacions es dirigeixen sobretot al president del Consell Comarcal de la Terra Alta, i alcalde del municipi veí de Gandesa, Carles Luz. Gandesa ha obert una disputa per aclarir una «disfunció» dels límits del terme municipal i Batea critica que els vulguin «segregar» una part que és seva. En una moció, aprovada el passat 26 de març, amb els vots a favor de l'equip de govern d'UPTA i l'abstenció del regidor del PDeCAT, «s'exigeix» als regidors dels partits de l'oposició - un del PDeCAT i tres de 100% Batea- que «prenguin les mesures necessàries» i revisin els «acords, pactes i vots» que mantenen en favor de la presidència comarcal de Luz, i per tal que l'alcalde de Gandesa «no s'aprofiti del càrrec en contra dels interessos dels bateans».L'Ajuntament de Batea torna a revifar la polèmica per la suposada «discriminació» que estaria patint el municipi. Arran de la disputa per una disfunció dels límits del terme municipal que fa mesos que es va iniciar amb Gandesa, Batea contraataca amb l'argument de ser víctimes de polítiques «d'hostilitat» i «discriminació» per alguns assumptes no resolts, com les places públiques de la residència d'avis municipal o els nous parcs eòlics. Joaquim Paladella ha insistit que l'amenaça de marxar a l'Aragó, amenaça polèmica i mediàtica que va fer el mateix alcalde bateà a la Generalitat el passat estiu, només pretenia ser un toc d'atenció, una manera de dir «que ja n'hi havia prou», però ara torna a la càrrega.Paladella ha recriminat a l'alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, que intentés aconseguir vots en les darreres eleccions municipals prometent «més contundència contra Batea». Aquest és el punt de partida d'una moció presentada pel grup municipal de Paladella, la UPTA (Unió per la Terra Alta), on denuncien «acords polítics contraris als interessos de Batea». Els cinc regidors de l'equip de govern hi van votar a favor, el regidor del PDeCAT es va abstenir i els tres regidors de 100% Batea hi van votar en contra.La moció denuncia «clares decisions i actuacions polítiques» discriminatòries i posa com exemple «la denegació, amb informes falsos, de les places de la residència o els intents per prendre al municipi una part d'allò que és i ha estat sempre el seu terme municipal». També s'acusa Carles Luz de no tenir «lleialtat institucional» ni fer polítiques de «bon veïnatge» i es qualifica l'informe tècnic que ha elaborat la Diputació de Tarragona sobre la qüestió, com un «informe de part». Finalment s'assegura que hi ha hagut «pressions polítiques» sobre alguns dels funcionaris de l'Ajuntament de Batea.La moció demana als regidors de l'oposició que treballin pels «interessos» del municipi. «No pot ser que li donin suport i utilitzi el càrrec que té amb els vots dels regidors de Batea per anar en contra de Batea», ha defensat Paladella.Per la seva banda, l'alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta ha declinat fer cap valoració de la moció i no ha volgut entrar en polèmica.Per resoldre la qüestió dels límits del terme municipal, s'ha creat una comissió que ja s'ha reunit amb els responsables de l'Ajuntament de Gandesa i que té previst reunir-se amb l'Ajuntament de Batea al mes de maig. A partir d'aquestes trobades i de l'aportació d'informes jurídics i tècnics s'acreditarà quin ha de ser el límit del terme definitiu.