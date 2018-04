Els Agents Rurals denuncien quatre pescadors al Baix Ebre

El cos va inspeccionar una desena de pescadors

Actualitzada 03/04/2018 a les 11:22

Els Agents Rurals han denunciat un total de quatre pescadors al Baix Ebre per cometre diverses infraccions. El cos va realitzar aquestes denúncies després de inspeccionar una desena de pescadors en diferents paratges del riu Ebre en aquesta comarca.Els pescadors denunciats van cometre diverses infraccions en el marc d’aquesta activitat. En concret, se’ls va denunciar per manca de llicències, per mantenir els peixos capturats en una xarxa un cop pescats i per utilitzar peix viu com a esquer.