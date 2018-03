Un camió carregat d'àcid s'incendia a l'N-420 a Caseres

Hi han intervingut tres dotacions de Bombers i un vehicle dels Bombers d'Alcanyís

Actualitzada 28/03/2018 a les 19:00

Un camió carregat d'àcid s'ha incendiat a l'N-420, al punt quilomètric 783,5, a l'alçada de Caseres. El 112 ha rebut una trucada d'una persona que ha vist el foc a la cabina vehicle, apartat al voral de la via en sentit Gandesa.El camió portava una càrrega d'un tipus d'àcid, un producte considerat no perillós, el qual s'ha pogut salvar i no ha comportat cap risc per als conductors. El conductor ha resultat il·lès. Al lloc del succés, s'hi han personat tres dotacions de Bombers de la Generalitat i un vehicle dels Bombers d'Alcanyís.L'incendi ha provocat retencions de mig quilòmetre a l'N-420 però un cop controlat el foc, a les 13.02, s'ha pogut restablir el trànsit a través d'un pas alternatiu.