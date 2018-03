Gandesa canviarà el nom de la plaça d'Espanya pel de plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament aprova amb l'únic vot en contra del PP una moció d'Alternativa per Gandesa reclamant substituir l'actual denominació per la més utilitzada popularment

La fins ara anomenada plaça d'Espanya de Gandesa passarà a dir-se plaça de l'Ajuntament, tal i com es coneix popularment al municipi. El ple del consistori gandesà va aprovar per àmplia majoria dimarts a la nit una moció d'Alternativa per Gandesa, a l'oposició, reclamant el canvi de nom. La proposta del grup vinculat a ERC va comptar només amb el vot contrari del regidor del PP i les abstencions de dos regidors del PDeCAT a l'equip de govern. Segons el portaveu d'Alternativa per Gandesa, Miquel Aubà, l'objectiu de la proposta és restituir els noms tradicionals que utilitzava la gent abans de la guerra civil substituint els que va imposar la dictadura franquista. Aquest seria el cas de la denominació de la plaça però també d'altres espais, com el carrer dedicat a Serrano Suñer, destacat dirigent feixista, que anys enrere –amb Aubà d'alcalde- va recuperar el nom anterior a la guerra civil: Miravet.«És un moment sensible i vam creure que és l'oportú», ha apuntat Aubà sobre la presentació de la moció aprovada dimarts a la nit pel ple de l'Ajuntament. Més enllà dels casos esmentats, recorda que encara queden alguns noms d'espais públics dedicats a comandaments franquistes de la guerra civil -«no tan significatius», precisa- que caldria substituir. Una feina que requereix també «perseverança» i recerca als arxius per recuperar també les denominacions vigents amb anterioritat.