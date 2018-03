Els CDR ebrencs organitzen marxes lentes per les carreteres

Una trentena de cotxes recorren de forma agrupada i cíclica tres rutes per l'N-420, la C-43 i la C-44 sense causar retencions destacables

Els CDR ebrencs han organitzat aquest dijous a la tarda «marxes lentes» per les carreteres de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp amb motiu de l'increment del flux de trànsit per l'arribada de turistes. Una trentena de vehicles han sortit des de Móra la Nova i s'han repartit per cobrir tres rutes diferents en grups i repetint-les de forma cíclica. Mentre que un grup s'ha dedicat a cobrir en diverses ocasions el trajecte entre Móra la Nova-Tivissa-L'Hospitalet de l'Infant, per la carretera C-44, un altre grup s'ha dirigit per l'N-420 fins el Coll del Moro, a Gandesa. Des d'allí, s'han dividit en dos: uns han circulat fins a Móra d'Ebre i han tornat, per l'N-420, mentre que la resta s'han desviat cap a Pinell de Brai per la C-43, efectuant també aquest circuit d'anada i tornada en diverses ocasions. Les marxes han provocat algunes cues puntuals sense arribar a causar retencions destacables.