Encara es desconeix el pronòstic dels ferits

Actualitzada 29/03/2018 a les 12:01

Aquest matí, al voltant de dos quarts deu, tres vehicles haurien topat a la C-12, al punt quilomètric 68, a Garcia. En un principi, es dubtava si el tercer turisme hi estava implicat o simplement estava auxiliant els accidentats.A l'accident hi hauria almenys quatre ferits, dels cinc ocupants dels turismes, tot i que encara es desconeix el seu pronòstic. Al lloc dels fets s'hi han personat tres dotacions de Bombers de la Generalitat.La via es troba tallada en els dos sentits, tot i que des de les 11.30 hores ja s'ha habilitat un pas alternatiu.