Una dotació de Bombers va actuar per apagar el foc

Actualitzada 28/03/2018 a les 09:39

Un cotxe es va incendiar, ahir dimarts a la nit, a Sant Carles de la Ràpita. Els fets van succeir quan faltaven vint minuts per les 10 de la nit al carrer Vinaròs, on estava estacionat un turisme Mercedes 220 que, per causes que es desconeixen, va cremar totalment. El foc també va afectar parcialment a un vehicle que estava aparcat a la vora, del qual va cremar la part davantera -parafang i fars-.Fins al lloc dels fets s'hi va traslladar una única dotació de Bombers. El succés no va causar ferits.