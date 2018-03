La via també té la circulació interrompuda a Tortosa en sentit nord, igualment per manifestació

Els manifestants que tallaven la carretera N-340 al seu pas per l'Ampolla (Baix Ebre) des d'un quart de sis de la tarda aproximadament han passat a tallar també l'autopista AP-7 poc després de les sis, en aquest cas només en sentit nord. Les 200 persones que han provocat el tall a la primera via n'han marxat quan han vingut els Mossos d'Esquadra, deixant-hi una pila de pneumàtics encesos que n'impedia la circulació. Els Bombers s'hi han adreçat i han apagat el foc. A tres quarts de set de la tarda, però, la via seguia tallada. Des d'allà, els manifestants han saltat la tanca de l'AP-7 a la zona de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i des d'allà han començat una marxa lenta en sentit nord. La circulació en sentit sud no ha estat interrompuda.A això cal afegir-hi que des de tres quarts de set de la tarda hi ha un altre tall a l'AP-7 també en sentit nord, però uns quilòmetres més enllà, concretament a l'altura de Tortosa. El tram de l'Ampolla afecta dels quilòmetres 310 a 312, mentre que el de Tortosa afecta del 319 al 321.Cal recordar que els manifestants protesten per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i pels empresonaments de membres del Govern cessats per l'article 155, de l'expresidenta del Parlament de Catalunya o de membres de la societat civil. El tall d'aquestes vies se sumen als que hi ha hagut al llarg de tot el dia a diversos punts de la xarxa viària catalana convocats per diversos Comitès de Defensa de la República (CDR). S'han tallat vies com l'AP-7 a Figueres o l'A-2 a Soses (Segrià), en un tall que encara continua.