Els CDR tallen la N-340 a les Cases d'Alcanar

Unes 200 perones s'han mobilitzat per demanar l'alliberament dels «presos polítics» i fer una crida a la vaga general

Actualitzada 27/03/2018 a les 10:02

Un grup d'unes 200 persones tallen, des de poc després de dos quarts de 9 del matí d'aquest dimarts, la N-340 a l'alçada de les Cases d'Alcanar en ambdós sentits de la marxa. Així ho informa el compte de Twitter oficial dels Comitès de la Defensa de la República (CDR), on també s'indica que s'han tallat l'AP-7 a Figueres i l'avinguda Diagonal a Barcelona, aquesta darrera ja oberta al trànsit després d'una hora de mobilitzacions.A Alcanar, durant una hora s'han generat més de dos quilòmetres de retencions, però des de quarts de deu, els Mossos d'Esquadra han fet girar cua els vehicles i els han desviat, en sentit nord per la carretera TP-3318, cap a Alcanar i Ulldecona, i en sentit sud, cap a Vinaròs per la mateixa N-340. Els manifestants han pintat la paraula República a l'asfalt amb color groc i han cridat consignes per defensar la llibertat dels presos polítics i la vaga general.Els manifestants preveuen mantenir la mobilització durant tot el dia i s'estan demanant reforços a altres CDR del Camp i l'Ebre perquè durant tota la jornada hi hagi gent tallant el pas als vehicles.