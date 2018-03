Investiguen els responsables d'una empresa de transports per falsificació documental dels vehicles

La Guàrdia Civil ha intervingut 21 plaques de matrícula doblegades i diverses plaques amb número de bastidor originals i ha immobilitzat 4.000 litres de gasoil bonificat

Actualitzada 26/03/2018 a les 13:48

Agents de la patrulla Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil de Sant Carlers de la Ràpita investiguen dos veïns d’Amposta de 20 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte de falsedat documental en vehicles pesats de transport de mercaderies.A mitjans del mes de març, durant una inspecció fiscal en un pàrquing d’Amposta, es va realitzar la prova de gasoils a un vehicle pesat que acabava d’accedir-hi, detectant que utilitzava gasoil bonificat tipus B, el qual està prohibit per aquest tipus de vehicles dedicat al transport. El conductor, després que se li sol·licités la documentació, va dir que no la tenia i que la tenia a la seu social de l’empresa, motiu pel qual es va immobilitzar el vehicle a l’aparcament.Posteriorment, els agents actuants es van desplaçar fins la seu social de la mercantil, ubicada a la mateixa localitat, amb la finalitat de comprovar la documentació del vehicle immobilitzat, així com la inspecció dels dipòsits petrolífers utilitzats per al respostatge de vehicles. Des de l’exterior de l’empresa, els agents van descobrir que un dels vehicles pesats estacionat a l’interior tenia les mateixes plaques de matrícula que el que s’havia immobilitzat, cosa que apuntava a la probable falsificació de plaques de matrícula.La tarda del 16 de març els agents van registrar l’interior de l’emrpesa, on van localitzar dos vehicles pesats dedicats al transport de mercaderies que presentaven alteracions en el nombre de xassís, havent estat tretes les plaques originals corresponents al número de bastidor. També, en una zona reservada a taller, es van descobrir 21 plaques de matrícula, pertanyents a altres vehicles, diverses plaques amb número de bastidor, material per a la seva instal·lació, així com un dipòsit contenint 4.000 litres de gasoil bonificat que va quedar precintat per observar diverses infraccions administratives.Posteriorment la Guàrdia Civil va realitzar diverses investigacions amb la finalitat de localitzar els vehicles originals, dels quals els investigats havien duplicat les plaques de matrícula, localitzant un d’ells que pertanyia a una empresa diferent, aliena als fets, ubicada a Deltebre.Durant les actuacions realitzades, també es van detectar diverses infraccions administratives executades pels implicats, confeccionat 8 actes-denúncia; 2 per infraccions tributàries a la Llei 38/1992 d’Impostos Especials, 3 a la Llei 21/1992 de Seguretat Industrial i 3 al Decret Legislatiu 1/2009 regulador de Residus, la sanció dels quals en la seua totalitat podria ascendir a més d’1 milió d’euros .Després de la presa de declaració en qualitat d’investigats, els responsables de la mercantil van ser posats a disposició del jutjat de funcions de guàrdia d’Amposta, com a presumptes autors de cinc delictes de falsificació documental, en modalitat de delicte continuat.