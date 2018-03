Iaies i Iaios de Tortosa inicien accions setmanals per reclamar la llibertat dels presos polítics i els exiliats

El col·lectiu es concentra aquest dilluns al vespre a la plaça d'Alfons XII on llegiran un manifest

Actualitzada 26/03/2018 a les 14:24

Iaies i Iaios de Tortosa inicien aquests dilluns al vespre accions setmanals per reclamar la llibertat dels presos polítics i dels exiliats així com exigir respecte pels drets humans. El col·lectiu, inspirat pels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, és el primer d'aquestes característiques que es constitueix a les Terres de l'Ebre. Ho fa amb una concentració convocada a la plaça d'Alfons XII a les vuit del vespre, durant la qual llegiran un manifest. Segons ha explicat una de les portaveus del col·lectiu, Montse Hierro, els Iaios i Iaies tortosins, a partir d'aquest acte es trobaran cada dilluns a la mateixa hora a la cèntrica plaça per iniciar passejades pel centre de la ciutat amb pancartes i elements de color groc en la vestimenta. Volen que la seva iniciativa s'estengui com una taca d'oli i recorden que són un col·lectiu «transversal» on, més enllà del suport o no la independència, els uneix la reivindicació dels drets humans i la democràcia.«Lluitem i sortim al carrer per alliberar els presos i els exiliats. Lluitem pels drets humans i la democràcia. El principal és això. Per altres canals, cadascú pot defensar si és independentista o no. Però aquí nosaltres som transversals i hi cap tothom, per defensar els drets dels presos i els exiliats. I de tothom», ha volgut clarificar Hierro sobre els objectius concrets d'aquest nou moviment.Assessorats pel col·lectiu d'avis reusenc, les Iaios i Iaies de Tortosa començaran a emular les seves accions amb passejades pel centre de Tortosa lluint pancartes i elements de color groc. Es trobaran cada dilluns a les vuit a la plaça d'Alfons XII, coincidint amb l'acció de protesta que també cada dilluns efectua un músic tocant des del balcó de casa seva amb el saxofon El Cant dels Ocells. Format inicialment per una quinzena de persones, que treballen des de fa uns 20 dies, Hierro confia que aquestes accions permetin ampliar notablement el col·lectiu a la ciutat i que el seu exemple s'estengui com una taca d'oli per altres indrets de les Terres de l'Ebre.Especialment, confien a amplificar les seves reivindicacions en el moment actual, després d'un cap de setmana amb protestes als carrers i carreteres de Catalunya després de l'empresonament d'exconsellers i líders independentistes divendres, o la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya aquest diumenge. «És un moment molt greu. No podem quedar-nos callats i no defensar-los. Els familiars pateixen molt i molta gent nostra té angoixa de veure patiment els fills, pares, parelles dels presoners i exiliats. Aquesta angoixa la compartim amb ells. Clar que no és el mateix que la tinguin ells que nosaltres, però ens solidaritzem amb els familiars», rebla Hierro, tot subratllant la importància de garantir els drets bàsics i la democràcia per a les generacions futures, fills i néts. «Que no es perdi la democràcia com ara s'està perdent», ha tancat.