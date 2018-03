Un detingut per tràfic de drogues en un bar de Tortosa

Durant la inspecció del local els Mossos van localitzar també un menor escapolit d'un centre de protecció

Actualitzada 23/03/2018 a les 17:14

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home per suposat tràfic de drogues i van denunciar onze persones en la inspecció en un bar de la Rambla de Catalunya de Tortosa, aquest dijous a la mitjanit. A l'arrestat se li van decomissar dos grams de cocaïna, nou de marihuana i 50 euros en bitllets fraccionats. Segons fonts policials, la droga estava separada en dosis i amagada per diverses part del cos.Paral·lelament, els agents van denunciar administrativament onze persones per diversos motius. Una per tinença d'arma prohibida, un esprai de defensa personal no homologat, així com una altra per tinença d'arma reglamentada –una navalla de 9 cm de fulla-. També es van formular denúncies per possessió de cocaïna, haixix, marihuana, consum d'alcohol a la via pública i per infracció de la llei de seguretat privada. Addicionalment, els Mossos van localitzar durant la inspecció un menor escapolit d'un centre de protecció, que va ser lliurat al seu responsable. El detingut ha quedat en llibertat aquest divendres després de declarar en seu policial i haurà de presentar-se al jutjat quan sigui requerit.