Un informe tècnic afirma que el «poc rigor» de Castor va causar els sismes.

Els terratrèmols van ocórrer entre setembre i octubre del 2013

Actualitzada 22/03/2018 a les 14:06

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentat avui un informe tècnic que assegura que «hi ha prou indicis» per vincular els terratrèmols del 2013 a la costa de Castelló i Tarragona amb una actuació «poc professional i rigorosa de l'empresa» que gestionava la plataforma Castor.En l'elaboració de l'informe ha participat el Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, el Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i experts de la Universitat de Barcelona.El Síndic ha explicat que els «indicis» vinculen directament els terratrèmols ocorreguts entre setembre i octubre del 2013 als voltants de la plataforma Castor «amb una actuació poc professional i rigorosa de l'empresa promotora Escal UGS».Per aquest motiu, ha anunciat que reclamarà al Govern que encarregui «una auditoria objectiva» sobre les condicions tècniques de la plataforma que determini el grau de responsabilitat de l'empresa i si les diverses decisions preses «poden ser qualificades de negligència, incompetència o dol».El Defensor del Poble de Catalunya ha insistit a demanar un peritatge oficial dels danys causats pels terratrèmols en edificis i instal·lacions de la zona afectada, i, en funció dels resultats, «caldrà revisar les reclamacions de responsabilitat patrimonial».L'informe presentat per Ribó exposa les bases tècniques que conclouen que «Escal UGS va cometre diversos errors tècnics i va incomplir el codi de bones pràctiques».Segons el document, «la injecció de cabals excessius de gas per a un magatzem amb paràmetres molt més modestos del que va estimar Escal UGS van poder desembocar en sobrepressions excessives».Aquestes sobrepressions també van poder «fracturar la roca segell i donar lloc a fugues de gas i petroli, que en entrar en la falla d'Amposta van causar la seva desestabilització i el moviment».El moviment de la falla d'Amposta (Montsià) és el que desencadena la sèrie de terratrèmols als últims dies de setembre i primers d'octubre del 2013, ha detallat Ribó.El Síndic ha subratllat «alguns errors inacceptables» en la gestió del fallit magatzem de gas, com que «es permetés iniciar un projecte altament especulatiu des del punt de vista geològic i basat en unes previsions de recuperació de petroli impossibles de materialitzar».«Tampoc es pot acceptar que l'empresa elaborés un model geològic del magatzem amb paràmetres extraordinaris sense una base objectiva comprovable», ha dit el Síndic, que també veu «molt poc rigoroses» les estimacions de pressions de fractura de la roca.Ribó ha demanat que l'auditoria tècnica que el Govern «ha de dur a terme» hauria d'investigar tots els informes elaborats per part de Escal UGS abans de la injecció de gas, i analitzar si amb les dades disponibles en els mesos previs als sismes, aquests «es podien haver previst i fins i tot evitar».«Si aquest fos el cas, caldrà aclarir per què no es van executar aquestes mesures», ha afegit.El Síndic té previst enviar aquest informe al Govern, al Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació al Congrés de Diputats, al Defensor del Poble d'Espanya i a la magistrada del Jutjat de Vinaròs (Castelló) que s'encarrega del cas.