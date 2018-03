La Guàrdia Civil denuncia dos furtius per utilitzar gàbies-trampa per capturar conills

Van trobar les trampes a Santa Bàrbara

El SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tortosta va sorprendre, aquest dilluns, a dos furtius quan intentaven capturar conills amb trampes prohibides, al terme municipal de Santa Bàrbara.Els fets es van produir en una àrea privada de caça, durant la prestació del servei orientat a la protecció de la flora i la fauna, quan els agents van descobrir diverses gàbies-trampa per a capturar conills. Tot i això, quan van ser trobades, no contenien cap animal a dins.Els agents van localitzar dues persones properes a la zona, les quals van reconèixer que les trampes eren de la seva propietat, i que no comptaven amb autorització, pel que van ser denunciats.Per disposar d'autoritzacions per caçar conills, cal disposar de la llicència de caça tipus B sense arma de foc. A més, s'ha de ser soci del bedat de caça on s'instal·li la trampa.