'Els carrers seran sempre nostres', la cançó que homenatja l'1-O

Al videoclip de Mascarats hi surt Gabriel Rufián, Montserrat Venturós, Mireia Boya i Joan Coma

Actualitzada 21/03/2018 a les 20:18

El grup senienc Mascarats ha publicat el videoclip del seu tema Els carrers seran sempre nostres. La cançó és un homenatge a totes les persones que van fer possible la realització del referèndum de l'1 d'Octubre.Al videoclip apareixen els polítics Gabriel Rufián, Montserrat Venturós, Mireia Boya i Joan Coma; a més de representants de les organitzacions juvenils Arran i les JERC, Universitats per la República, la Plataforma per la Llengua, membres dels CDR i l’ANC, Bombers per la República entre d'altres.L'audivisual s'ha enregistrat a Castelló, la Ràpita i Barcelona i ha estat dirigit per Lluís Chesa (Castelló) i produït per Júlia Urgell.Mascarats és un grup de reggae i rock que compon cançons reivindicatives. El grup ha tret el seu últim disc Trencarem l’imaginari, tota una declaració d’intencions.